Девочка с картинки: Кети Топурия запечатлела дочку-первоклашку в шифоновом платье

Кети Топурия выступает с группой «А’Студио». Уже много лет она не только выступает, исполняя хиты, но и демонстрирует модные наряды. Зачастую стилисты хвалят вкус артистки.

Она каждый раз продумывает образы для появления на публике, а в обычной жизни носить носит наряды люксовых брендов. В этом году она снова стала мамой, родив сына Адама. Артистка уже спустя месяц после этого события вернулась на сцену.

Недавно Кети вернулась из отпуска. Несколько недель она провела в Европе. А вот 1 сентября певица отвела дочку Оливию от первого брака в школу. Девочка теперь учится в первом классе. Она всегда любила наряжаться, как мама. Артистка подарила ей множество нарядов.

На этот раз Топурия запечатлела подросшую наследницу в шифоновом платье бело-серого оттенка. Она дополнила образ плетеной сумкой и заколкой. При этом кроха накрасила губы.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит наследница Кети. Многие адресовали малышке комплименты и отметили, что повзрослела.

«Милая красотулька», «Копия мама, такая хорошенькая», «Принцесса», «Ну просто цветочек», «Такая кокетка», «Самый очаровательный ребенок», «Красотка, куколка малышка», «Платье смотрится идеально, для маленькой принцессы», — прокомментировали пост подписчики.

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