«Смущается, как мальчик»: Лорак в белом жакете на запах блеснула «ложбинкой греха» перед Лазаревым

Певица поделилась уникальными кадрами, на которых проводит время с Сергеем Лазаревым. Она принарядилась для такого случая.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она не перестает выпускать новые хиты и снимать клипы. Певица в этом году много гастролировала. Она успела отдохнуть с дочкой Софией в Турции, а вот 1 сентября артистка отвела наследницу в школу. Сама она не перестает работать. На «Новой волне» звезда спела дуэтом с Сергеем Лазаревым. Они выпустили совместную песню.

Накануне Лорак решила показать, как происходила запись трека «Не отпускай». Она предстала на кадрах в белоснежном костюме. Жакет на запах поверх майки скрыл изъяны фигуры, а укороченные брюки подчеркнули ее стройные ноги. Туфли на каблуке дополнили образ. Лазарев появился в студии в черном наряде. Он обнял свою подругу и коллегу. Артист признался, что рад ее видеть.

«Не отпускай. Backstage. Эксклюзивные кадры записи дуэтной песни „Не отпускай“ с Сережей. Ловите наше настроение», — отметила Лорак.

Когда она сняла жакет, то блеснула декольте. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили сложившийся дуэт комплиментами и заметили, что она смутила коллегу. «Сколько тепла в этой крепкой дружбе», «Очень стильная и сильная работа», «Когда Каролина Сергей просто смущается, как мальчик», «Такие классные, очень ценны такие моменты», «Лорак очень красивая», «Какие вы красивые, милые», «Серега смущен», «Каблучки большие, еле-еле ходит Каролиночка!», «Костюм очень стильный», — прокомментировали пост подписчики.

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