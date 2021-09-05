В аэропорту Риги: Ирина Млодик нарядила дочерей Эммануила Виторгана в стильные костюмчики для путешествия

Семья Ирины Млодик и Эммануила Виторгана вернулась из Юрмалы в Москву.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе с дочками Этель и Кларой последний месяц лета провели на родине Ирины в Юрмале.

Здесь звездная пара встречалась с друзьями и родственниками, здесь отметила день рождения младшей дочери Клары – девочке исполнилось два годика.

Сейчас уже семейство вернулось в Москву. Ирина Млодик поделилась в микроблоге снимком, который сделала в аэропорту Риги.

В кадре подросшие за лето Этель и Клара с бутылочками воды в руках. Звездная мама для путешествия нарядила дочерей в стильные, удобные костюмчики. На Этель кофточка и штанишки горчичного оттенка, а на Кларе – темно-синего.

«Ну, вот и закончился наш отпуск в моей родной Юрмале! Сказать, что отдохнула, к сожалению, — нет… Хотя судя по фотографиям в «Инстаграме», вам, дорогие подписчики, может показаться иначе», — написала под фото дочерей Ирина Млодик.

Рассказать о том, чем были омрачены каникулы в Юрмале, она пообещала позже. Но деликатные подписчики Ирины Млодик сделали вид, что не заметили ее грустных фраз. Они не стали расспрашивать, а вместо этого сделали комплименты Этель и Кларе, заметив, как те подросли.

«А девочки подросли-то», «Такие сладкие», «Очаровашки», «Очень девочки подросли», — высказались в Сети.

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