«Очень стильный водитель кареты»: Лиза Арзамасова восхитила нарядом на прогулке с новорожденным сыном

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова 14 августа впервые стала мамой. Актриса подарила сына своему супругу, известному фигуристу и создателю ледовых шоу Илье Авербуху. Наследника пара назвала Львом, ведь он родился под этим созвездием.

В эти дни молодая мамочка уже выходит на первые прогулки с новорожденным малышом. Судя по всему, Лиза Арзамасова заранее готовилась к совместным выходам с сыном и тщательно продумывала свои луки. К коляске оливкового цвета она надела тренч и бейсболку того же тона. Получился настоящий «фэмили лук».

Стильное фото, на котором Лиза Арзамасова запечатлена с коляской, в которой спит ее сын Левушка, произвело настоящий фурор в Сети. Средство передвижения для наследника Лиза назвала «каретой».

«Судя по total-look любой поймет, что водитель ты у пацана!» — отозвалась в комментариях Дарья Повереннова.

«Очень стильный водитель кареты», «Вы совершенно очаровательно смотритесь, Лиза! Стильно!», «Юная, прекрасная и красивая мама Лиза!», «Все очень красиво по цветовой гамме. Удачных прогулок и впечатлений от радостного события», — высказались поклонники Лизы Арзамасовой.

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