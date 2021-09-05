Советовала Хромченко: Михайлова в костюме-тройке вслед за Савельевой поддержала тренд на маскулинность

Стас Михайлов в компании жены Инны и падчерицы Евы Канчельскис отметился в подмосковном ресторане. Наследница супруги музыканта облачилась в шелковое платье и жакет, а звездная чета предстала в брючных костюмах-тройках. При этом возлюбленная артиста не стала надевать под жилет рубаху. Именно так рекомендовала носить в этом сезоне подобные комплекты Эвелина Хромченко в одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале.

Коллега стилиста Александр Васильев также обращал внимание, что в маскулинных костюмах модницы с выраженной женственностью не только не выглядят брутальнее, но напротив, только романтичнее и нежнее.

Отметим, что ранее тренд на маскулинный стиль в женском гардеробе поддержала Саша Савельева, которая для съемок в Дагестане нарядилась в мужские брюки, кепку, водолазку и пальто.

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