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Советовала Хромченко: Михайлова в костюме-тройке вслед за Савельевой поддержала тренд на маскулинность

Жена Стаса Михайлова предстала в ресторане в брючном комплекте без рубахи.

Советовала Хромченко: Михайлова в костюме-тройке вслед за Савельевой поддержала тренд на маскулинность
Стас и Инна Михайловы. Фото: Globallookpress.com

Стас Михайлов в компании жены Инны и падчерицы Евы Канчельскис отметился в подмосковном ресторане. Наследница супруги музыканта облачилась в шелковое платье и жакет, а звездная чета предстала в брючных костюмах-тройках. При этом возлюбленная артиста не стала надевать под жилет рубаху. Именно так рекомендовала носить в этом сезоне подобные комплекты Эвелина Хромченко в одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале.

Стас и Инна Михайловы с подругой. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Коллега стилиста Александр Васильев также обращал внимание, что в маскулинных костюмах модницы с выраженной женственностью не только не выглядят брутальнее, но напротив, только романтичнее и нежнее.

Отметим, что ранее тренд на маскулинный стиль в женском гардеробе поддержала Саша Савельева, которая для съемок в Дагестане нарядилась в мужские брюки, кепку, водолазку и пальто.

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Инна МихайловаМодный приговорСаша СавельеваЭвелина Хромченко