Совсем не узнать: Эмин показал изможденного Расторгуева

Эмин порадовал своих фанатов очередным снимком в Instagram. На этот раз он показал фото из самолета, на котором запечатлел Николая Расторгуева и Сергея Шнурова.

«Встреча с легендами», — написал Эмин.

Пользователей Сети удивил вид лидера группы «Любэ». 64-летний Раторгуев выглядит изможденным и уставшим.

Напомним, недавно снимком с артистом поделился Леонид Агутин. Фанаты также засыпали его комментариями, спрашивая, что происходит с Расторгуевым. Тогда Агутин отшутился, что переборщил с эффектами.

Добавим, что в 2017 году на концерте солист «Любэ» почувствовал недомогание. Тогда СМИ сообщали, что у него случился сердечный приступ, а после были диагностирована аритмия.

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