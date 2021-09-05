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«Не обрезай голову»: Джиган раскритиковал Тимати за снимки его новой подруги

Рэпер отдыхает на Миконосе в компании украинской модели.

«Не обрезай голову»: Джиган раскритиковал Тимати за снимки его новой подруги
Тимати. Фото: Global Look Press

У Тимати новый роман. На Миконосе рэпер отдыхает в компании украинской модели Саши Дони. И хотя музыкант, по примеру Волочковой, показывает только части тела своей новой подруги – руку, ногу – в Сети уже выяснили, кто на снимках.

На этот раз в своем Instagram Тимати опубликовал ряд личных фото, а в конце поста — тело модели без головы, чем вызвал небывалый ажиотаж в комментариях. Откликнулся и Джиган.

Новая подруга Тимати
Новая подруга Тимати. Скриншот: instagram.com/timatiofficial

«Не обрезай голову», — написал Джиган.

Напомним, что недавно Тимати был главным героем «Холостяка» на ТНТ. В финале шоу он подарил кольцо с бриллиантом в семь карат Екатерине Сафаровой. После этого пара несколько раз вышла в свет и, похоже, что их роман на этом завершился.

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