Алла Михеева в манящем белом платье с рукавами-крыльями ошарашила откровенным декольте до живота

Алла Михеева недавно отметилась в Италии, где провела несколько приятных дней на берегу моря. Ведущая «Вечернего Урганта» порадовала публику несколькими пикантными кадрами в купальниках. Особенно запомнились белый и желтый экземпляры. Некоторые почитатели звезды заметили в комментариях ее блога, что знаменитость похудела. Кому-то это понравилось, а кто-то счел, что с пышными формами блондинке было лучше.

Смелая по натуре Алла Михеева также освоила на море серфинг, удивив публику своей отличной физической формой. Теледива великолепно держалась на волнах и с легкостью управляла своим телом.

Теперь коллега Ивана Урганта вернулась в Россию, признавшись почитателям, что соскучилась по Москве, ведь этот город остается для нее самым любимым. И заинтриговала народ чарующим видео в личном блоге в белом платье с рукавами-крыльями и роскошным декольте до самого живота. Этот вырез заворожил ее фолловеров, кроме того, многие подписчики решили, что Алла намекает им на замужество.

«Аллочка, вы замуж выходите?», «Как невеста, нежность и красота», «Пора замуж», «Ну, даешь! Аллочка! Приличных слов восхищения тобой не осталось», «Замуж?», «Декольте бомбическое», «Ого, какое эротичное платье», — можно увидеть в комментариях блога.

Смотрите также