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«Откуда столько ненависти, злобы и зависти?»: Бородину возмутили комментарии в Сети

Телеведущая высказалась в своем микроблоге.

«Откуда столько ненависти, злобы и зависти?»: Бородину возмутили комментарии в Сети
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Почти месяц назад Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым. В браке они прожили шесть лет и стали родителями девочки Теоны. Причины расставания ни телеведущая, ни бизнесмен так и не озвучили. А накануне Ксению возмутили комментарии в Сети в ее адрес. В своем Instagram она написала, что думает по этому поводу.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Скриншот: instagram.com/borodylia

«Откуда в женщинах сколько ненависти, злобы и зависти. Вы мой путь не проходили, вы не знаете мою жизнь, а только малый ее процент, который вам показывают. И да, я не на 100 процентов трушный блогер, который все отношения вываливает: поругались, помирились.

Я была с вами честна и откровенна, писала всегда, как чувствовала, жила, как считала нужным, но вы кто такие, чтобы лезть в мою жизнь и раздавать мне советы?!», — написала Бородина.

Также Ксения отметила, что ничьи советы она не слушает и сама решает, что ей делать.

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