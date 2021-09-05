«Вечно молодая»: к брюкам ультрамаринового цвета Кудрявцева добавила блузу оттенка «взбесившейся Барби»

На днях Лера Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге честное селфи без фильтров. Фанаты отметили, что телеведущая в свои 50 прекрасно выглядит. Впрочем, восхищаются поклонники не только внешним видом, но чувством стиля популярной блондинки.

На этот раз Лера предстала в брюках ультрамаринового цвета, к которым добавила блузу оттенка «взбесившейся Барби» с объемным бантом. Завершила образ нюдовыми лодочками.

«Красивая! Вечно молодая! Классный выбор! Шикарная», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отвели свою дочь в престижный детский сад на Рублевке. За год обучения трехлетней Маши супруги будут платить 800 тысяч рублей.

Смотрите также: