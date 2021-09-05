«Это не бзик, а необходимость»: Евгения Добровольская рассказала, как похудела на 10 кг

Накануне труппа МХТ им. Чехова собралась вместе, чтобы начать новый театральный сезон. Своим внешним видом удивила актриса Евгения Добровольская. Она заметно похудела и буквально сияет. Оказалось, что актриса специально стройнела под наблюдением врачей. В итоге за лето попрощалась с 10 килограммами.

«Худела ради здоровья. Это не бзик, не мода, а именно необходимость из-за состояния здоровья. Худела под наблюдением врачей. На беговую дорожку по утрам время есть всегда. Что было нужно еще? Всегда должно быть достаточное количество жидкости. Это самое важное, когда худеешь», — цитирует Добровольскую «Комсомольская правда».

Добавим, что актриса уделяет большое внимание спорту. Недавно муж – кинооператор Евгений Мананников подарил ей беговую дорожку, чтобы не ездить далеко в спортзал.

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