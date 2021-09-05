«Горд видеть твое имя на афишах»: Малинин трогательно поздравил старшего сына

Александр Малинин был трижды женат. Самым продолжительным стал брак с Эммой Малининой, вместе они более 30 лет. Пара воспитывает двойняшек Устинью и Фрола, которым в ноябре исполнится по 21 году. Есть у музыканта и старший сын – Никита Малинин. Накануне ему исполнилось 40 лет. Александр трогательно поздравил наследника в своем Instagram, опубликовав архивные фотографии.

«Дорогой мой старший сын, тебе сегодня 40. Это красивая мужская дата — ты уже многого добился в жизни и многое еще впереди! Я горд видеть твое имя на афишах. Я счастлив слышать твою музыку. Мое сердце наполняется особенной теплотой, когда на концертах я говорю: «Встречайте, мой старшенький — Никита Малинин!», — написал Малинин.

Напомним, Никита родился в браке Александра Николаевича с Инной Курочкиной. В 2003 году он стал победителем «Фабрики звезд-3».

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