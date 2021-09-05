«Какая красивая!»: Пынзарь без лифчика поманила округлой грудью

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь никогда не скрывала, что прибегала к услугам специалистов в сфере красоты. По мнению многих, блондинка роскошно выглядит и обладает идеальными пропорциями тела. Свою фигуру Дарья часто показывает публике – снимки в бикини и без нижнего белья не редкость в Instagram. На этот раз Пынзарь показала снимок, на котором позировала в кроп-топе на завязках без лифчика.

«Какая красивая! Классная! Просто шикарная! Бомба! Фото огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, начало этого года Дарья Пынзарь с семьей провела в США. Сначала блондинка с мужем и сыновьями посетила Нью-Йорк, затем они отправились в солнечный Майами. Там экс-участница «Дома-2» отметила свой день рождения. Ей исполнилось 35 лет.

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