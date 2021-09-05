«Готовится настоящий детектив»: Светлана Малькова приехала в Россию

Бывшая жена бизнесмена-строителя из Словении Романа Малькова – Светлана приехала в Россию. Многодетная мама приняла участие в съемках программы Андрея Малахова, которая в скором времени выйдет в эфир. А пока он отметила в своем микроблоге, что нынешний муж Анастасии Макеевой до сих пор не выплачивает алименты троим детям, которые живут с ней в Любляне. Однако сам бизнесмен утверждает, что переводит деньги на счет.

«Готовится настоящий детектив», — написала Малькова.

Напомним, в конце августа Роман Мальков приезжал в Словению. Однако своих детей так и не увидел. В эти дни бизнесмен отдыхает на Байкале вместе с женой.

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