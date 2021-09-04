«Лисьи носики встали?»: Бузова в тонкой тряпице покривлялась у зеркала, обтянув крепкие груди

Экс-ведущая проекта «Дом-2» в очередной раз доказала, что у нее хоть и маленькая, но вполне себе аппетитная грудь.

Ольга Бузова в очередной раз взбудоражила поклонников пикантной фотосессией в гостиничном номере. Бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна позировала в тонком сексапильном топике и джоггерах пастельного оттенка. Изящная тряпица не скрывала крепкую маленькую грудь поп-дивы. Экс-ведущая проекта «Дом-2» соблазнительно обтянула бюст топиком, засветив «лисьи носики». Поклонники потеряли дар речи от такой привлекательной теледивы, блеснувшей своими аппетитными прелестями.

«Лисьи носики встали?», «Ягодка», «Вау! У Оли оказывается и груди есть», «Где раньше-то прятала такие прелести», «Маленькая грудь куда лучше огромных арбузиков», «Шикарная», «С такими формами только на подиум», «Сладкие клубнички встрючились», «Где-то рыдает Дава», «Бывший бы прибежал и ваши бюст рукой прикрыл», «З-зависть! Фигурка топчик», «Хороша! Идеальная просто», «Тут и на диетах сидеть не надо», — пишут фолловеры.

Напомним, что Ольга Бузова тяжело переживала разлад с блогером Давидом Манукяном. Оба сыпали взаимными упреками. Певица даже намекнула, что шоумен якобы был ей не верен и общался с другими красотками. Сам же Дава утверждал, что испытывал к Бузовой серьезные чувства. И их отношения не были пиаром, как думали многие поклонники.

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