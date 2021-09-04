«Груди-яблочки сами стоят!»: Ковальчук игриво приспустила тугие трусики на бедра

Жена певца и музыканта Алексея Чумакова поделилась с поклонниками в Instagram «горячим» пляжным снимком. Юлия Ковальчук позировала в сексапильном леопардовом купальнике. Лиф-бандо идеально приподнимал маленькую крепкую грудь поп-дивы, подчеркивая ее «сочные» прелести. А тугие трусики экс-солистка группы «Блестящие» вальяжно приспустила на бедра, похваставшись упругим тылом.

«Амелия сегодня решила отметить мой день рождения и торжественно заявила, что мне исполняется 30 лет! Я, улыбнувшись, подметила, что немного старше, но с удовольствием согласилась на этот чудесный возраст и пластилиновый торт», — пошутила певица.

«Старше 30-ти? Да вы шутите, просто красотка», «Это мечта, так выглядеть! Говорите всем, что вам 25 лет! Не больше, выглядите как юная девочка», «Ох, какие ножки! Вашему мужу очень повезло», «Народ на пляже облизнулся», «Животик идеальный, такой рельефный пресс», «Когда грудь маленькая, но крепкая даже пуш-ап не нужен», «Груди-яблочки сами стоят!», «Шикарная фигурка», «Соблазнительница», «Все на пляже, небось, оглядывались», «Заворожила своими прелестями», «Эу! Как бы не украли, уведут в гарем к султану», — пишут фолловеры.