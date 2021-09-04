«Просто так сложилось»: Кошмал объяснила, почему у нее почти нет фотографий с Сердешнюк

По сюжету «Сватов», они лучшие подруги и делятся друг с другом тайнами.

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков объяснила, почему у нее почти нет фотографий с коллегой Мариной Сердешнюк. По сюжету сериала «Сваты» — они лучшие подружки.

«Общаетесь с Мариной Сердешнюк? Просто кажется, что вы в плохих отношениях», — заметил один из пользователей.

«У нас с Маришей хорошие и теплые отношения. Все ок. Не переживайте. Просто так сложилось, что много времени вместе провели на съемках, а фото мало». Анна Кошмал

Также Анна Кошмал объяснила, почему почти не дает интервью. «Не нашлось интервьюера, с которым хотелось бы поговорить. А Юрий Дудь?» — задал вопрос пользователь.

«С Юрием Дудем мы живем в разных городах и странах», — заметила Анна Кошмал.

Напомним, что в «Сватах» Анна Кошмал сыграла роль Жени Ковалевой, внучки сватов. Марина Сердешнюк исполнила роль Екатерины Беркович, близкой подруги Жени Ковалевой.

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