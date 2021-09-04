«Видела, какую я устрицу поймала?»: дочка Пугачевой на рыбалке похвасталась уловом перед Клавой

Алла Пугачева вместе с семилетними двойняшками Гарри и Лизой сходила на рыбалку. Их пригласили Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Летние каникулы они провели в Греции, а вернувшись в Москву решили устроить уикенд на свежем воздухе со всей семьей. Что из этого получилось, читайте в материале Teleprogramma.pro.
Примадонна лично давала двойняшкам советы по рыбной ловле.
«Ну чего не крутишь-то?» — спросила у дочери Алла, проверяя леску.
«Я хочу подождать!» — экспертно отметила Лиза.
«Крути! Быстренькую рыбку давай!» — советовала девочке ее мама.
«Ну нет, когда быстро, она (рыбка, — Прим .ред.) пугается сразу», — заверила Лиза.
«А нужно так — раз, два, три и медленно (подсекать улов, — Прим. ред.)», — уточнила Примадонна.
А на следующем кадре Лиза уже сидела с удочкой рядом с девятилетней Клавой, которая не стала рыбачить. Дочка шоумена Максима Галкина решила похвастаться своим уловом перед внучкой певицы, рассказав, что ей удалось поймать устрицу.
«А ты видела, какую я устрицу поймала?» — с гордость спросила у Клавы ее маленькая тетушка.
«Да, видела!» — похвалила Лизу дочка Кристины Орбакайте.