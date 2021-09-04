«Видела, какую я устрицу поймала?»: дочка Пугачевой на рыбалке похвасталась уловом перед Клавой

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«О-о! Вот это компаша»: 72-летняя Пугачева в День знаний пошла в школу с двойняшками и внучкой Клавой

Первое сентября все семейство объединилось для того, чтобы поздравить Гарри и Лизу с новым учебным годом.