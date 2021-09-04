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«Видела, какую я устрицу поймала?»: дочка Пугачевой на рыбалке похвасталась уловом перед Клавой

Также Лизе Галкиной удалось поймать в сачке и осетра.

«Видела, какую я устрицу поймала?»: дочка Пугачевой на рыбалке похвасталась уловом перед Клавой
Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева вместе с семилетними двойняшками Гарри и Лизой сходила на рыбалку. Их пригласили Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Летние каникулы они провели в Греции, а вернувшись в Москву решили устроить уикенд на свежем воздухе со всей семьей. Что из этого получилось, читайте в материале Teleprogramma.pro.

Примадонна лично давала двойняшкам советы по рыбной ловле.

«Ну чего не крутишь-то?» — спросила у дочери Алла, проверяя леску.

«Я хочу подождать!» — экспертно отметила Лиза.

«Крути! Быстренькую рыбку давай!» — советовала девочке ее мама.

«Ну нет, когда быстро, она (рыбка, — Прим .ред.) пугается сразу», — заверила Лиза.

«А нужно так — раз, два, три и медленно (подсекать улов, — Прим. ред.)», — уточнила Примадонна.

А на следующем кадре Лиза уже сидела с удочкой рядом с девятилетней Клавой, которая не стала рыбачить. Дочка шоумена Максима Галкина решила похвастаться своим уловом перед внучкой певицы, рассказав, что ей удалось поймать устрицу.

Дочка певицы Аллы Пугачевой - Лиза с Клавой
Лиза Галкина на рыбалке похвасталась своим уловом перед Клавой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«А ты видела, какую я устрицу поймала?» — с гордость спросила у Клавы ее маленькая тетушка.

«Да, видела!» — похвалила Лизу дочка Кристины Орбакайте.

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