«Вернись!»: Валерия в монохромном образе соскучилась по лету

Артистка поддержала тренд на look в одной цветовой гамме.

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Валерии появилась фотография знаменитости в образе стиля «тотально белый». Таким способом исполнительница вспомнила жаркое лето.

Валерия еще недавно отдыхала с семьей в Швейцарии. А после улетела в Сочи на музыкальный фестиваль. Однако с приходом осени жена продюсера Иосифа Пригожина вернулась в Москву. А в столице артистке так не хватает тепла и солнечного света.

Певица вспомнила об ушедшей жаре снимками в летнем образе. Певица поддержала тренд на монохромный стиль. Весь look Валерии был выполнен в белых оттенках. Майка с завязанной поверх рубашкой, шорты, бейсболка и даже кроссовки певицы были белоснежными. И только у солнечных очков на цепочке — черные стекла.

«Такие фотографии можно теперь подписывать названием моего нового дуэта с Игорем Николаевым — «Лето, вернись!». На улице уже бр-р-р», — заявила Валерия.

Напомним, ранее монохромными образами успели похвастаться певица Глюкоза, телеведущая Юлия Михалкова и исполнительница Светлана Лобода.

«Божественная Валерия», «Валерия, слежу не только за вашим творчеством, но и за вашим стилем в одежде», «Какая вы нежная», — похвалили поклонники Валерию.

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