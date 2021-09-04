Лишившаяся кистей Маргарита Грачева поделилась трогательными кадрами новорожденного сына

В одной из последних публикаций личного микроблога ведущей программы «Близкие люди» Маргариты Грачевой появились кадры первой фотосессии ее сына в студии.

Поклонники Грачевой увидели лицо третьего ребенка телеведущей. Маргарита призналась, что публиковать снимки новорожденных детей выбирают сами родители. Грачева решила, что не будет скрывать от фанатов своего сына.

Напомним, 25 августа в одной из столичных клиник телеведущая стала мамой в третий раз. Сына назвали Ярославом.

«Профессиональная фотосессия Ярослава. Знаю, как вы любите выбирать образы, давайте сделаем это и сейчас: 1. Сонный гномик; 2. Рок-музыкант; 3. Ми-ми-мишка в ведерке. И, пожалуйста, не надо писать про сглаз, мы верим только в позитивные взгляды. Выкладывать или не выкладывать фото малыша — выбор каждого родителя!», — поделилась Маргарита.

Грачева показала, как сладко спит малыш (смотреть фото тут). Почти кукольный сын телеведущей в костюме гномика, рок-музыканта и плюшевого мишки позировал с закрытыми глазками.

Напомним, ранее Маргарита Грачева рассказала, как стала мамой в третий раз. Знаменитость в шутку назвала себя «мамой-трансформером».

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