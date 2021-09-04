«Шорты и черное платье — шик»: Дарья Пынзарь устроила «переодевашки»

В одной из последних публикаций личного микроблога ведущей «Дома-2» — Дарьи Пынзарь — появилась запись, в которой знаменитость под музыку запрыгивала в одежду. Таким способом модница презентовала свои новые луки.

Пынзарь призналась, что впервые смонтировала видео с переодеваниями. С помощью нарезки Дарья добилась эффекта мгновенной смены одежды. Она запрыгивала в туфли, а через секунду каблучки уже были на телеведущей.

«Мои первые «переодевашки», но я очень старалась. Какой образ вам понравился больше всего?», — поинтересовалась Дарья у своих поклонников.

К слову, Пынзарь похвасталась не только обновками, но и стройной фигурой. Именно она стала залогом успеха Дарьи и в черном платье с декольте, и в мини-шортах, и в кружевном платье-футляре.

«Все наряды потрясающие с вашей фигурой! Но мне больше понравилось в белом платье», «Все очень хорошие, но эффектнее в черном», «В белом и красном шикарная», «Все огонь, но черный — бомба», «Шорты и черное платье — шик», «Дашуля, ты шикарна в любом наряде», «Все наряды на вас шикарно сидят, особенно последний», — отметили поклонники Пынзарь.

Напомним, ранее Дарья Пынзарь показала комбинацию короткого платья с объемной сумкой. Однако стилист не оценил старания блондинки.

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