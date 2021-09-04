Молодого возлюбленного Ксении Бородиной обокрал на крупную сумму собственный водитель

Молодого возлюбленного телеведущей Ксении Бородиной 29-летнего «армянского ресторатора» Эрика Авагяна обокрал его собственный водитель. Совершивший такое дерзкое преступление Вадим Габуряк сейчас отбывает срок в колонии. Он осужден за кражу в особо крупном размере.

Как следует из материалов суда, водитель украл у Эрика Авагяна 200 тысяч долларов. Сумма была похищена в 2019 году. Тогда согласно курсу это составляло в районе девятнадцати миллионов рублей. Любопытно, что похищенные деньги не принадлежали и самому Эрику Авагяну. Он взял эту сумму в долг у своего брата, чтобы погасить долги.

Заметим, что водитель после похищения денежной суммы сбежал в Армению, но там его нашла родня потерпевшего. На суде водитель всячески отрицал свою вину. Однако в итоге суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Эрик Авагян на девять лет моложе Ксении Бородиной. При этом известно, что на нем не оформлено ни одной машины. По каким-то причинам он разъезжает на чужих автомобилях.

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