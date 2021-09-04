«У меня есть особая история»: Королева приоткрыла завесу тайны создания хита «Третье сентября»

Певица Наташа Королева в Instagram заявила, что все ее мужья – талантливые личности.

«Я была непосредственным свидетелем рождения песенного шедевра. Этой гениальной песни, которая ежегодно оживает в сентябре. И у меня есть особая история по поводу этой песни, и почему ее Игорь Николаев назвал именно «Третье сентября». Наташа Королева

Как отметила Наташа Королева, ее нынешний муж культурист Сергей Глушко именно 3 сентября закончил работу над портретом продюсера Игоря Крутого. Этот человек написал в свое время музыку к песне.

«Наташа, расскажите подробности, умоляем», «Наташа, мужья у вас действительно талантливые. Да и вы сама просто прелесть», — отметили в комментариях пользователи.

Композиция «Третье сентября» была впервые исполнена музыкантом Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Наташа Королева и Игорь Николаев состояли в браке с 1992 по 2001 год. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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