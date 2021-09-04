«Моя любовь»: Анна Бузова поздравила мужа с днем рождения

В отличие от старшей сестры, бизнесвумен счастлива в браке.

В одной из последних публикаций личного микроблога младшей сестры Ольги Бузовой — Анны — появилась запись, в которой знаменитость поделилась совместными кадрами с мужем-именинником.

Бузова обратилась к избраннику в день рождения и призналась ему в любви.

«С днем рождения, моя любовь», — написала Анна.

Бизнесвумен показала, как обнимает Константина Штыркина. К слову, муж бывшей участницы «Дома-2» помогает возлюбленной в ее профессиональных делах. Штыркин вместе с Бузовой занимается раскруткой ИП Анны. В бизнесе Бузовой насчитывается более 20 видов деятельности.

Анна записала кадры нежного поцелую с Константином. Также сестра известной телеведущей похвасталась совместным отдыхом с мужем в горах и на море.

«Какие вы красивые», «Самая красивая пара в мире», «До мурашек! Счастья вам с Костей», «Самые красивые и счастливые», «Замечательные вы», «Так трогательно, поздравляем», — оставили поклонники Анны слова восхищения в комментариях.

Напомним, ранее Анна Бузова показала, как быстро сделать прическу из двух косичек и хвостика. Сестра Ольги Бузовой уверяет, что тратит на это не более пяти минут.

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