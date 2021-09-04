Как мама: Слава выступила на концерте с дочерью в монохромных луках

На личной странице исполнительница Слава разместила ролик, в котором появилась ее дочь Саша в концертном наряде. Примечательно, что девушка теперь выступает вместе с мамой.

22-летняя Морозова пошла по стопам родительницы и стала заниматься творчеством. Старшая дочь Славы собирает актерское портфолио и активно записывает музыкальные треки. А недавно Саша выступила на одном концерте с мамой. Певицы даже выбрали похожие костюмы.

Саша и Слава отдали предпочтение белому монохромному луку. Вот только Морозова облачилась в обтягивающий комбинезон с принтом. А ее родительница нарядилась в скинни-джинсы и рубашку с удлиненным жакетом.

Слава с подтанцовкой и дочерью устроили зажигательные танцы в гримерке после концерта.

«Нет депрессиям! Настроение отличное! Все хорошо! Все-все гуляем на славу!», — заявила артистка.

К слову, поклонники артисток отмечают не только внешнее сходство Славы и Саши. Фанаты замечают, что голоса исполнительниц тоже похожи.

Напомним, ранее Слава пришла на школьную линейку младшей дочери Тони в сером удлиненном жакете и мини-платье. Стилист рассказала, какую ошибку в образе допустила певица.

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