«Мамаша вела разгульный образ жизни»: Разин назвал причину выдворения Успенской из СССР

Продюсер Андрей Разин в Instagram ответил на критику певицы Любови Успенской. Правда, ее имени он называть не стал, но все его подписчики прекрасно поняли, о ком идет речь.

«Одна неудачная мамаша, которая вела разгульный образ жизни и пела в кабаках своим хриплым прокуренным и пропитым голосом, после чего ее, осужденную за проституцию, выдворили из Украинской ССР, и из СССР. Она подалась в США, где, занимаясь тем же самым, сделала себе карьеру певицы в ресторанах, умудрилась назвать меня «придурком». Андрей Разин

По словам Разина, именно Успенская довела свою дочь до наркомании. Как отметил Разин, свои деньги он заработал головой и талантом. При этом Разин подчеркнул, что давно решил не оскорблять женщин, поэтому и не называет имя «этой барышни». Бог, как он считает, итак наказал «королеву русского шансона».

Ранее Любовь Успенская назвала Андрея Разина придурком. Певицу вывело из себя, что продюсер выходит на сцену и поет композиции «Ласкового мая», как она считает, голосом музыканта Юрия Шатунова.

Смотрите также: