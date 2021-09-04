В интерьерах замка в Грязи: Пугачева в пальто с принтом «пье-де-пуль» и беретке стюардессы покрасовалась с Гарри

Алла Пугачева в свои 72 года умеет удивлять. То певица позирует в саду в деревне Грязь в мини-шортиках из денима, то примеряет роскошные бальные платья из шифона, то красуется в юбках миди. А на одном из снимков в интерьерах особняка артистку запечатлели в ультрамодном аутфите с рокерским прочтением. Так, Примадонна облачилась в кремово-кофейное пальто с принтом «пье-де-пуль», проще говоря «гусиная лапка». Изюминкой образа стали узкие кожаные брюки с молнией по бокам. Певица также дополнила свой лук береткой стюардессы. На фото Алла Пугачева позировала с семилетним сыном Гарри.

В одном из интервью муж Примадонны шоумен Максим Галкин признался, что именно Алла настояла на появлении в их семье детей. Певица понимала, что со временем ее молодому возлюбленному захочется стать отцом. Когда двойняшки Гарри и Лиза появились на свет, самой Алле Борисовне было уже 65 лет. Сейчас дети Примадонны учатся во втором классе. По словам певицы, она мечтает увидеть, какими станут Гарри и Лиза, когда вырастут.

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