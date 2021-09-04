«Если на первом месте деньги, то это не та работа»: Подольская назвала причину увольнения няни

По словам певицы, ей главное знать, что ее ребенок в безопасности.

Певица Наталья Подольская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» Юлии Барановской объяснила, почему уволила няню своего младшего сына Ивана.

«Такая опасная тема. Это как пешеходы и автомобилисты, так мамы и няни. Ну просто поменяла няню. Сейчас у меня работают две прекрасные няни. Иногда вы просто разные люди. Нам нужно, чтобы я знала, что мой ребенок в безопасности. На самом деле мы ищем с мужем Мэри Поппинс». Наталья Подольская

Как отметила Наталья Подольская, у нее нет особых требований к няням. «Просто ищу заботу и чуткость со стороны няни к своим детям. Если у няни на первом месте деньги, то это не та работа, где можно сделать карьерный рост. В этой профессии нет карьерного роста. Мы и сами постоянно с нашими детками проводим время», — заявила Наталья Подольская.

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Напомним, что у Натальи Подольской и ее мужа музыканта Владимира Преснякова двое общих детей. Сыну Артему шесть лет, а Иван появился на свет в октябре прошлого года.

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