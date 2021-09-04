«Не выспались, кукусики! Лица понурые»: Лизу и Гарри Галкиных с портфелями «подловили» за сборами в школу

Еще Первого сентября Алла Пугачева отвела семилетних двойняшек Гарри и Лизу во второй класс. На школьной линейке в День знаний Примадонна блистала в жемчужном полупрозрачном дождевике, узких слаксах по фигуре, черном лонгсливе и кокетливой шляпке. Двойняшки нарядились в форму гимназистов.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появилось фото, которое ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале «подловил» Лизу и Гарри за сборами в школу.

В просторной гостиной особняка двойняшки стояли уже полностью одетые, у каждого — большой портфель и мешок со сменной обувью. Правда, дети Примадонны выглядели «понурыми и не выспавшимися», как это позже заметили поклонники певицы.

«Не выспались, кукусики! Лица понурые», «Сонные мышата», «Вот так-то вставать рано по утрам!», «Такие милашки, еще в дремоте», «Гарри то проще, умылся, причесался и готов! А Лизе надо еще и косы длинные плести», «Милашки, но какие же большие портфели», «Что в рюкзаках-то? Кирпичи??», «Школьники идут на уроки! Ай да молодцы», «Через сладкий сон тянутся к знаниям», — пишут фолловеры.

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