«Я не первый раз замужем»: Ксения Собчак объяснила, почему полюбила Константина Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак в беседе с Ириной Безруковой в рамках ее программы «Начало» расхвалила своего мужа режиссера Константина Богомолова.

«Мужчина должен обладать интеллектом, быть уверенным в себе и с творческой энергией. Муж – это отдельная величина. Я была ошарашена его масштабом. Я вообще считаю, что такие встречи в жизни крайне редки, когда ты встречаешь человека такого огромного масштаба». Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, она бы не сказала, что ее муж вписывается в какие-то рамки. «И в какие-то общие слова – интеллектуальный, остроумный. Мне кажется, что он гораздо больше, чем все это. Честно говоря, я считаю его гениальным человеком. И не потому, что он мой муж. Я не первый раз замужем. Константин Юрьевич — гений и спустя какое-то время люди смогут оценить в полной мере, что он делает для русского театра, не побоюсь этого слова», — заявила Ксения Собчак.

Ранее Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. У пары есть общий сын Платон.

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