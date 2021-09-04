«Стринги до ушей и сдобой к людям»: Каменских в тугих трусиках изящно обваляла «свою ватрушку» в песке

Настя Каменских знает, как привлечь внимание поклонников. Украинскую диву фанаты часто сравнивают с американской звездой Ким Кардашьян. Там, где речь заходит о красоте тела возлюбленная рэпера Потапа может дать фору и секс-символам отечественного шоу-бизнеса. Таким пленительным красоткам, как: Наталья Рудова, Агата Муцениеце, Яна Кошкина, Нюша и Вера Брежнева.

На пляжном фото Каменских позировала в мини-бикини. Певица блеснула «своей сдобой», сексуально засветив упругие тылы. При этом свой крепкий «орешек» поп-дива обваляла в песке.

«Какая горячая чикуля на знойном пляже», «Орешек в песке обваляла и булочки свои румянит», «Какая сексуальная», «Вай! Красотка, и никакого целлюлита», «Фигурка изящная», «Ножки просто умопомрачительные», «Леди на стиле», «Бикини супер! Подчеркивает все прелести», «Стринги до ушей и сдобой к людям», «Настя, ну нельзя же так! Сексуальность тела зашкаливает», «Хорошенькая», «Любой бы султан тут же унес в свой гарем», «Шикарная малышка», «Потап-то видел такой разврат?» — пишут фолловеры.

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