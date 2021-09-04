«С февраля не поступило ничего!»: Малькова объяснила, почему бывший муж исчез с сайта должников

Как отметила художница, строитель не согласен выплачивать даже 50 тысяч рублей в месяц на троих детей.

Бывшая жена строителя Романа Малькова Светлана в Instagram заявила, что по-прежнему не видит алиментов от своего бывшего мужа. По ее словам, многих интересует, платит ли нынешний муж актрисы Анастасии Макеевой ей деньги на содержание детей.

«С февраля не поступило ничего! Почему он говорит всем, что выплачивает и ему верят я не могу объяснить, хотя есть предположение того, что человек умеет манипулировать людьми. Так же он исчез с сайта должников, не потому что стал выплачивать алименты, а потому что подал очередной встречный иск!» Светлана Малькова

Как отметила Светлана Малькова, Роман не хочет платить даже 50 тысяч рублей на их общих детей. Она не понимает, как можно ни копейки не присылать своим наследникам на их содержание.

Напомним, что Роман Мальков бросил жену с детьми в Словении и уехал в Россию, где закрутил роман с актрисой Анастасией Макеевой. В мае они сыграли свадьбу.

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