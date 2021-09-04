Ей точно 44?: Инна Маликова в секси-бикини с завязками подразнила точеными формами

Младшая сестра Дмитрия Маликова Инна в свои 44 года выглядит значительно моложе своих ровесниц. Поклонники солистки группы «Новые Самоцветы» давно пытаются разгадать секрет вечной молодости семейства Маликовых, но безуспешно. Если виски Дмитрия хотя бы посеребрила седина, то Инна, напротив, с каждый годом все прекраснее, уверены фанаты, а о ее возрасте напоминает лишь дата рождения.

Сейчас артистка отдыхает в Сочи. Она осталась на курорте после «Новой волны», прошедшей в последние дни лета, и делится яркими отпускными кадрами в своем микроблоге. Очередным фото стал снимок в черном секси-бикини с завязками. Инна позировала в лучах солнышка, демонстрируя поклонникам свою точеную фигурку.

«Ничеси!», «И шикарная фигура в купальнике», «Хороша!», «Шикарная красотка», «Вы очень красивая! Всегда мотивируете следить за фигурой, внешностью и за душой!», «Просто без слов», «Богиня!», «Какая идеальная фигура, милая Инночка», «Фигура отпад!», «Инночка, ну просто девочка, в чем секрет?», «Классная! Фигурка точеная!», «Вот это девчонка!», — восторгаются некоторые в комментариях.

У Инны Маликовой есть 22-летний сын Дмитрий. И рядом с ним она выглядит подружкой или сестрой, но только не мамой.

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