Время собирать яблочный урожай уже подоспело, и самое время узнать, как вкусно приготовить шарлотку из выращенных фруктов. В этом нам помог телеведущий, писатель-кулинар, шеф-повар Александр Белькевич. Он в проекте «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro не только рассказал о себе и своей семье, но и поделился несколькими профессиональными секретами.

Итак, главным по шарлотке в своей семье Белькевич не является. Поскольку соревноваться ему приходится с собственной женой, и он, как истинный джентльмен, отдал лидерство возлюбленной. Зато он прекрасно знает, как она ее готовит:

«Моя жена делает бомбическую шарлотку, потому что она сильно взбивает яйца с сахаром. И когда замешивается тесто, они как будто немного всплывают. А после попадания в духовку шарлотка выпекается так, что на ней образуется корочка типа бизе!», — поведал кулинарный секрет Белькович.

Благодаря этому секрету корочка остается хрустящей, а сама шарлотка – мягкой и нежной. «Просто пользуйтесь этим секретом и взбивайте яйца с сахаром прямо до пены», — резюмирует телеповар.

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