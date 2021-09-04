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«Обожаю закаты»: Максим Галкин полюбовался красками вечернего неба

Шоумен и телеведущий проводит время на морском курорте.

«Обожаю закаты»: Максим Галкин полюбовался красками вечернего неба
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

После того как Максим Галкин проводил двойняшек Гарри и Лизу во второй класс на 1 сентября, он поспешил в командировку. Шоумен много работает, чтобы обеспечивать жену Аллу Пугачеву и двоих детей, а также содержать огромный замок в Грязи, поэтому не отказывается от частных мероприятий, куда его частенько приглашают.

На сей раз у него поездка заграницу, на морской курорт, который шоумен не афиширует. Свободное от работы время артист проводит на море, и старается выкраивать мгновения, чтобы полюбоваться красотой закатов.

«Обожаю закаты! Один из таких прекрасных», — признался телеведущий.

Шоумен снял на видео заходящее солнце и краски вечернего неба, которые украли сердечко Галкина и попали в копилку его самых красивых закатов.

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