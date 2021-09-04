«С ее стороны все серьезно»: друг Шаляпина раскрыл подробности свадьбы певца с миллионершей

Друг музыканта Прохора Шаляпина Георгий Кирьянов заявил, что жена его товарища Татьяна Клаудиа Дэвис заставила певца подписать брачный контракт. На такой шаг женщина пошла, чтобы у нее была гарантия, что Шаляпин не сбежит с подводной лодки, прихватив ее миллионы.

Как отметил Кирьянов, миллионерша прекрасно понимает, что такие мужчины как Шаляпин на дороге не валяются. Исполнитель будет по-прежнему гастролировать по России и не исключено, что какая-нибудь дама постарается его увезти.

«У Тани долгоиграющие планы: это ее первое замужество, она хочет совместно с Прохором получить американское гражданство, поскольку уверена, что его ждет успех в Голливуде. Она готова помогать ему в карьере. С ее стороны все серьезно». Георгий Кирьянов

Напомним, что Прохор Шаляпин не так давно женился на своей давней подруге Татьяне Клаудии Дэвис, которую еще называют «канадской миллионершей». На свадьбу парочка потратила в районе пятнадцати миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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