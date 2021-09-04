На смех или до слез: Бузова с кукольной прической и в мини-юбочке воспроизвела образ из 2000-х

Стилист Элла Маковей заметила, что такие наряды сейчас вспоминаются либо с иронией, либо с ностальгией.

Поп-дива современности Ольга Бузова активно готовится к своему большому проекту «Вот она я». Она тщательно проводит кастинг танцоров в собственный шоу-балет, участвует в съемках, успевает выступать на разных площадках – ее график как всегда расписан по минутам. Но в нем всегда найдется место для минутки самолюбования.

Певица обожает наряжаться. При этом красотка не просто выбирает тренды, а создает их. К новому сезону звезда вменила имидж и теперь с длинными кукольными волосами, как Барби, щеголяет каждый день в новых образах.

На сей раз Бузова предстала в розовом топе, мини-юбке и сабо на шпильке. Мы попросили стилиста Эллу Маковей оценить стиль певицы.

«Стиль Барби как ремейк 2000-х. Юбки мини, каблуки, «шокирующий» розовый, длинные кукольные локоны. Конечно, сегодня мы вспоминаем такие образы с иронией или с ностальгией по культовым сериалам того времени», — оценила внешний вид певицы Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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