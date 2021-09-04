«Алеша – копия папы»: Алиса Гребенщикова опровергла слухи, что родила сына от Ильи Авербуха

Как отметила актриса, она всегда честно и откровенно говорила о своей личной жизни.

Актриса Алиса Гребенщикова в Instagram опровергла слухи, что родила своего сына Алексея от хореографа Ильи Авербуха. Пресса не раз распространяла подобную информацию, и у актрисы, что называется, накипело.

Как отметила Алиса Гребенщикова, она всегда честно говорила о своей личной жизни. По ее словам, порой люди расходятся, как случилось у нее с отцом ребенка.

«Алеша копия своего папы — это тоже очевидно для всех нас. Но из года в год, вот уже почти 14 лет, кому-то охота вытаскивать из сундука сплетни и придумывать громкие заголовки, трепать и мое имя, и имя другого уважаемого человека». Алиса Гребенщикова

Как отметила Гребенщикова, отец ее ребенка — оператор и продюсер Сергей Дандурян. Причем ее сын гордится своими армянскими корнями и родственниками-художниками.

Напомним, что своего единственного сына Алиса Гребенщикова родила в 2008 году. При этом актриса никогда не была официально замужем.

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