Давно не скрывал избранницу: Андрей Норкин женился во второй раз спустя год после смерти жены

Телеведущий 53-летний Андрей Норкин сообщил в Instagram, что сыграл свадьбу со своей давней подругой эффектной блондинкой Ириной Бородиной. Ранее он уже размещал совместные фотографии с этой дамой, которая старше звезды телевидения на несколько лет.

Церемония бракосочетания прошла в кругу близких людей и была лишена лишнего пафоса. Про Ирину Бородину известно, что она в свое время окончила питерский педагогический университет имени Герцена. Ей уже почти 60 лет.

Интересно, что брак отца одобрила дочь Норкина Александра. Она заявила, что желает паре счастья. При этом назвала мачеху родным для себя человеком, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Овдовевший Андрей Норкин обозначил сроки выхода на работу Несколько дней назад телеведущий потерял супругу Юлию.

Напомним, что первой жены телеведущего Юлии Норкиной не стало 4 июня 2020 года. По официальной версии, причиной стал сердечный приступ. При этом в прессе писали, что женщина могла совершить суицид.

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