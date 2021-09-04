Как использовать глиттер в макияже
Видео
Новый сезон шоу «Голос. 60+»: 96-летний участник и новые наставники
Видео

«Развод вступил в силу»: сын Алибасова подтвердил расставание отца с Федосеевой-Шукшиной

Как отметил Бари Алибасов-младший, адвокат актрисы Юлия Вербицкая хотела устроить новые провокации.

«Развод вступил в силу»: сын Алибасова подтвердил расставание отца с Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Globallookpress.com

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro подтвердил, что его отец развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов с сыном
Бари Алибасов с сыном. Фото: instagram.com/barialibasovjr/

Как отметил сын Алибасова, его отец на протяжении последних трех лет испытывал большие проблемы со здоровьем, но смог вернуться в свое обычное состояние. По словам Бари Алибасова-младшего, продюсер в свое время сдружился с адвокатом Аллой Кульбаевой. Именно эта женщина убедила Бари Алибасова развестись с Федосеевой-Шукшиной.

«Алкоголики, псевдо друзья не были допущены на порог, телефон изменился и был роздан только самым близким, а с Лидой и со мной папа стал обсуждать исключительно любовь друг к другу. Второго августа, несмотря на новые провокации «Вербицкой-Шукшиной» и другие жалкие потуги несостоявшихся аферистов — развод вступил в силу».

Бари Алибасов-младший

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли свадьбу в 2018 году. Они не раз оказывались в центре различных скандалов за время, проведенное вместе.

Смотрите также:

Тэги

Алла КульбаеваБари АлибасовБари Алибасов-младшийЛидия Федосеева-ШукшинаЮлия Вербицкая