«Развод вступил в силу»: сын Алибасова подтвердил расставание отца с Федосеевой-Шукшиной

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro подтвердил, что его отец развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Как отметил сын Алибасова, его отец на протяжении последних трех лет испытывал большие проблемы со здоровьем, но смог вернуться в свое обычное состояние. По словам Бари Алибасова-младшего, продюсер в свое время сдружился с адвокатом Аллой Кульбаевой. Именно эта женщина убедила Бари Алибасова развестись с Федосеевой-Шукшиной.

«Алкоголики, псевдо друзья не были допущены на порог, телефон изменился и был роздан только самым близким, а с Лидой и со мной папа стал обсуждать исключительно любовь друг к другу. Второго августа, несмотря на новые провокации «Вербицкой-Шукшиной» и другие жалкие потуги несостоявшихся аферистов — развод вступил в силу».

Бари Алибасов-младший

больше по теме Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись после трех лет брака Все эти годы продюсер и актриса не раз попадали в различные конфликтные ситуации.

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли свадьбу в 2018 году. Они не раз оказывались в центре различных скандалов за время, проведенное вместе.

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