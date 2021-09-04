«Представляю этот хит, записанный на кухне»: Волочкова показала, как записывает новую песню

Правда, не все поклонники уверены, что что-то получится – кухонное помещение, по их мнению, не подходит для творчества.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова старается не прятать свои таланты, поэтому активно занялась вокалом. В конце лета артистка выпустила новый альбом, а сейчас приступила к записи новой порции треков.

Балерина записывается в студии у друга-музыканта, расположенной у него дома. Расположившись на кухне с аппаратурой, Анастасия сообщила:

«Приехала к моему другу музыканту Валерию Разумовскому записывать новый трек. Обычно в это время я только просыпаюсь», — подписала фото артистка.

Волочкова позировала в белом твидовом костюме, состоящем их жакета и шортиков. Но поклонников смутило то, что запись песни проходит не в специальном помещении, а на кухне. Некоторые прямо указали на сей недочет:

«Хмурое утро опухшие лица», «Валерий закусочку готовит», «Представляю этот хит записанный на кухне», «Почему он пишет вас в кухне? А как же правильный звук? Настю опять разводят?», «Чего ты заливаешь?! Каждый день мотаешься на эту кухню «хит записывать» никак записать не может», «Ничего себе она еще и поет», — недоумевает публика в комментариях.

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