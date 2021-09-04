«Выглядит как секс-работник»: Иван Ургант – про Наташу Королеву на обложке с Игорем Николаевым

В августе американец Спенсер Элден, наиболее известный как голый младенец под водой с обложки культового альбома Nevermind группы Nirvana 1991 года, подал на коллектив иск в суд о признании своего изображения на пластинке детской порнографии, использованной в коммерческих целях. По его мнению, присутствие на обложке денежной купюры выставляет его «работником секс-индустрии» и требует компенсации.

Иван Ургант в вечернем шоу на Первом канале не смог не затронуть эту тему, которую сейчас обсуждают по всему миру. Шоумен решил обратить внимание, что и в отечественном шоу-бизнесе нечто подобное тоже имело место быть.

«У нас же в стране, в нашей музыке, в индустрии граммпластинок тоже была обложка альбома, на которой ребенка не спросили, сфотографировали, ее никто не спрашивал, и тоже выглядит как секс-работник. Это обложка альбома «Дельфин и Русалка» Игоря Николаева и Наташи Королевой. Так что Наташа, у тебя все козыри на руках», — обратился телеведущий.

Шоумен показал ту самую обложку с Королевой и Николаевым. Альбом «Дельфин и Русалка» вышел в 1992 году, когда Наташе Королевой было 19 лет.

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