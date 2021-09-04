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«Все на мне заживает просто как на собаке»: МакSим дала первое интервью после комы

Певица очень бодра и весела, стояла на ногах и много смеялась, а также разговаривала без одышки.

«Все на мне заживает просто как на собаке»: МакSим дала первое интервью после комы
Певица МакSим. Фото: Global Look Press

С начала лета за певицу МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, переживали, пожалуй, все знакомые с ситуацией — родные и близкие, друзья и коллеги, многомиллионная армия фанатов следили за новостями из реанимации. В реанимации московской клинической больницы № 52 звезда провела много недель, находясь сначала на ИВЛ, а потом на ЭКМО – приборе, позволяющем снабжать организм кислородом при тромбах в легких, сформировавшихся у артистки. И настоящим праздником стали не только ее выздоровление в августе, и но выписка из больницы.

Спустя время МакSим дала свое первое интервью после пережитой комы. Певица пока не появляется на публике, хотя 1 сентября лично проводила дочек в школу, но и по телефону было понятно, что артистка быстро идет на поправку – она побеседовала с Иваном Ургантом в его вечернем шоу на Первом канале.

— Мы очень за вас переживали! Как вы себя чувствуете, расскажите, — попросил Ургант в первую очередь.

— О, знаете, друзья, все на мне заживает как на собаке, и хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал, наверное, благодаря вашим переживаниям я сейчас стою своими собственными ногами, в здравом уме в рассудке и в памяти, — рассказала певица.

МакSим дала первое интервью после комы
МакSим дала первое интервью после комы. Кадр из шоу «Вечерний Ургант»

Во время интервью Марина много смеялась, была бодра, даже перебивала Ивана, не давая ему сказать. Ее голос звучал ровно, одышка не появилась.

Певица посмеялась над тем, как, придя в себя в реанимации, попросила первым делом чизбургер. Ургант пригласил артистку в студию, а зрители спели для нее строки одного из ее хитов.

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