«Все на мне заживает просто как на собаке»: МакSим дала первое интервью после комы

Певица очень бодра и весела, стояла на ногах и много смеялась, а также разговаривала без одышки.

С начала лета за певицу МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, переживали, пожалуй, все знакомые с ситуацией — родные и близкие, друзья и коллеги, многомиллионная армия фанатов следили за новостями из реанимации. В реанимации московской клинической больницы № 52 звезда провела много недель, находясь сначала на ИВЛ, а потом на ЭКМО – приборе, позволяющем снабжать организм кислородом при тромбах в легких, сформировавшихся у артистки. И настоящим праздником стали не только ее выздоровление в августе, и но выписка из больницы.

Спустя время МакSим дала свое первое интервью после пережитой комы. Певица пока не появляется на публике, хотя 1 сентября лично проводила дочек в школу, но и по телефону было понятно, что артистка быстро идет на поправку – она побеседовала с Иваном Ургантом в его вечернем шоу на Первом канале.

— Мы очень за вас переживали! Как вы себя чувствуете, расскажите, — попросил Ургант в первую очередь. — О, знаете, друзья, все на мне заживает как на собаке, и хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал, наверное, благодаря вашим переживаниям я сейчас стою своими собственными ногами, в здравом уме в рассудке и в памяти, — рассказала певица.

Во время интервью Марина много смеялась, была бодра, даже перебивала Ивана, не давая ему сказать. Ее голос звучал ровно, одышка не появилась.

Певица посмеялась над тем, как, придя в себя в реанимации, попросила первым делом чизбургер. Ургант пригласил артистку в студию, а зрители спели для нее строки одного из ее хитов.

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