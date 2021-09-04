Обнажила живот — и вперед: Тарасов показал, как необузданно беременная Костенко предается танцам

27-летняя модель Анастасия Костенко скоро станет мамой в третий раз. Она готовится подарить мужу, футболисту Дмитрию Тарасову, сына. Уже даже известно, как родители назовут мальчика. Беременность уже близится к завершению, сейчас Анастасия на седьмом месяце.

Значительно подросший животик, тем не менее, не является помехой для Костенко. Девушка продолжает свою привычную активность – хлопоты по дому, воспитание и досуг двоих дочек-погодок, выходы с мужем. Но первая пятница сентября выдалась особенно динамичной.

Тарасов в своем микроблоге рассказал, как они с семьей провели вечер пятницы. Сначала все вместе они пошли смотреть мультфильмы, а затем отправились в спортзал, чтобы устроить дискотеку. При этом беременная Костенко не стала отказывать себе в удовольствии выплеснуть энергию, что и сделала прямо на камеру. Кадры необузданных плясок футболист разместил у себя в stories.

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