Кофе с молоком: Наталья Подольская нарядила младшего сына в комбинезон с принтом в виде бобов

Популярная певица Наталья Подольская не раз признавалась в особых чувствах к своему младшему сыну Ванечке.

Вокалистка рассказывала, что ни на минуту не готова расстаться с малышом и буквально физически ей необходимо чувствовать его дыхание и запах.

Именно по этой причине Наталья Подольская отказывается летать на отдых без младшего сына, она не видит для себя никакой возможности расстаться с Ванечкой хотя бы на пару дней.

А уж когда Наталья Подольская находится дома, то никуда не отпускает малыша от себя.

Ради общения с Ванечкой она готова просыпаться ранним утром. Вместе с ним.

В сторис микроблога Наталья Подольская поделилась видео с участием Вани, которое было сделано в половине седьмого утра. Бодрый малыш уже вовсю ползал по комнате, изучая детали детской и даже пытаясь самостоятельно встать. Уже пора! Ведь Ване на днях исполнилось десять месяцев.

«Мамы, доброе утро! Я с вами!» — подписала кадры с сыном Наталья Подольская.

Нарядила певица сына соответствующе — с намеком на бодрость. Ванечка облачен в белый комбинезон с принтом в виде кофейных зерен.

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