«Ну где он найдет лучше?»: Брежнева показала неудачные фото без макияжа и с одутловатым лицом

Певица не побоялась выложить снимки, где предстала не в лучших нарядах и даже с не самого впечатляющего ракурса.

Вера Брежнева уже длительное время выступает на сцене. В свое время она была совсем юной, когда попала в группу «ВИА-Гра». Однако именно эта работа стала для нее судьбоносной, так как блондинка вскоре вышла замуж за композитора Константина Меладзе. Они состоят в браке больше пяти лет, но редко выходят в свет вместе. Но в этом году артистка стала больше рассказывать о своей жизни и делиться личным.

3 сентября Вера ответила на вопросы поклонников. Она рассказала про начало карьеры и даже показала, какие наряды носила раньше. Певица не скрыла, что теперь не может смотреть на старые фото без улыбки. А потом она даже опубликовала неудачные снимки, на которых была запечатлена то в халате и мешках на ногах, то без макияжа и с одутловатым лицом, то с прической, испорченной ветром.

«Сексуальность и грация», — с иронией написала звезда. «Не ревнуете Костю к новым солисткам», — спросила ее поклонница. «Ну где он найдет лучше?» — заявила Брежнева, демонстрируя свой юмор.

Поклонники признались, что певица обладает естественной красотой. Многие также похвалили ее за смелость, так как большинство девушек такие фото бы спрятали от посторонних глаз. Артистка даже получила много комплиментов за свою непринужденность.

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