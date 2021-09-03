«Какая женщина – сплошной восторг!»: Стриженова восхитила фигурой в приталенном жакете на запах с рукавами с разрезами

53-летняя Екатерина Стриженова, безусловно, является одной из самых красивых женщин российского телевидения. Она каждый день появляется в эфире Первого канала и всегда безупречно выглядит.

У Екатерины Стриженовой давно выработался фирменный стиль и все трендовые наряды она подбирает в соответствии с ним.

В эту пятницу на программе «Время покажет» Екатерина Стриженова предстала в белом платье мидакси, сочетав его с жакетом оттенка утреннего летнего неба. Жакет приталенный, на запах и с рукавами с разрезами акцентировал талию телеведущей и ее красивую фигуру. Видео, которое было записано в студии, Екатерина Стриженова поделилась в микроблоге.

«Скорей бы «перевернуть» этот день с его дождем и холодом, хороших выходных!» — подписала ролик Екатерина Стриженова.

Подписчики телеведущей пришли в восторг от того, как прекрасно она выглядит в небесно-голубом жакете поверх кипенно-белого платья.

«Какая женщина — сплошной восторг», «Перевернули! Хороших выходных, Катя!», «Катя, вы прелесть», — высказываются в Сети.

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