Утеплилась к осени: Лера Кудрявцева засняла трехлетнюю дочку в плюшевой куртке и косынке

Телеведущая решила похвастаться не только нарядом Марии, но и тем, как она разговаривает.

Лера Кудрявцева недавно посетила «Новую волну» в Сочи. Она была ведущей концертов, а также несколько раз отметилась на автопати. Телеведущая даже повидалась с Сергеем Лазаревым, с которым в прошлом у нее был роман. После расставания они остались близкими друзьями. Отметим, что Лера уже восемь лет счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Она даже подарила ему дочку Марию.

К 1 сентября телеведущая вернулась в Москву. Она отвела малышку в детский сад. При этом девочка была одета как маленькая ученица в юбку плиссе и джемпер с галстуком. А вот теперь Кудрявцева показала, как ее дочка нарядилась в обычный сентябрьский день. Кроха предстала в плюшевой куртке с принтом и розовой косынке. Обычно она стесняется разговаривать, но тут прочитала маме монолог.

«Посмелее чем мышонок и храбрее котика. Я уже не малышка, мне уже три годика», — сказала Мария.

Поклонники восхитились наследницей звезды, которая растет модницей, как мама. Многие адресовали ей комплименты. «Я не могу с нее! Я обожаю.. такая девчушка-веселушка», «Зайчик, какой ты милый», «Такая хорошенькая Машенька», «Машенька чудо!!! Всегда поднимает настроение», «Всегда смотрю и любуюсь, как хорошо иметь дочь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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