«Сразу после родов»: Аня Левченко поделилась архивным видео новорожденного сына от Валеры Блюменкранца

Экс-участница «Дома-2» Анна Левченко рассекретила кадры из семейного архива с участием ее маленького наследника Давида.

Сыну бывших участников «Дома-2» Анны Левченко и Валеры Блюменкранца Давиду первого сентября исполнилось пять месяцев. Родители рассекретили лицо своего наследника, когда Давиду не было еще и двух месяцев, а вот кадры его новорожденного они не показывали ни разу.

Аня Левченко решила рассекретить и самые первые видео Давида. В сторис микроблога экс-участница «Дома-2» показала кадры с участием новорожденного сына.

«Видео сразу после родов», — подписала кадры Анны Левченко.

Облаченный в белый боди только что родившийся Давид сладко спит в кроватке.

Чуть позже Аня Левченко разместила и актуальное видео малыша. На них молодая мама играет с пятимесячным Давидом, а тот довольно улыбается.

«В телефон постоянно смотрит, блогер», — прокомментировала видео Аня Левченко.

Напомним, сейчас Анна Левченко в ссоре с мужем Валерой Блюменкранцем. Поводом для скандала в семье стало видео, которым делилась бывшая жена Валеры Тата Блюменкранц в своем микроблоге.

Выяснилось, что он приезжает в Москву не только для того, чтобы общаться с дочкой Бетти, но проводит время и в компании Таты. Аню всегда очень раздражало это обстоятельство.

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