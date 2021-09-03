На шопинге: Орбакайте в черном свитшоте и бейсболке отметилась с подросшей красавицей-дочкой в ГУМе

Популярная певица и актриса Кристина Орбакайте обожает свою девятилетнюю наследницу Клавдию Земцову. Звездная мама максимум свободного времени посвящает Клавочке.

Так, в эту пятницу Кристина Орбакайте вместе с дочкой отправилась в ГУМ. Вероятно, звезда и ее наследница устроили шопинг.

Плюс ко всему они еще успели насладиться необычным оформлением торгового центра. В частности, внимание Кристины Орбакайте и Клавы Земцовой привлек огромный фонтан, чаша которого была наполнена не только водой, но еще и арбузами и дынями.

Видео, запечатлевшим, как они любуются водным фейерверком, Кристина Орбакайте разместила в сторис микроблога.

«Красота! Смотри, какой фонтан», — в кадре говорит певица дочери.

Кристина Орбакайте для похода в ГУМ облачилась во все темное. Узкие брюки она сочетала со свитшотом с принтом и кожаной бейсболкой. Клавдия Земцова также отправилась на шопинг в брюках, а вот свитшот предпочла кипенно-белого цвета.

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